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В.Хомутынник, Г.Загорий и А.Корнацкий возглавили рейтинг депутатов-благотворителей

Киев • УНН

 • 9968 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Электронные декларации украинских политиков были восприняты обществом довольно бурно. Продуктивнее рассматривать массив данных не через призму эмоций, а как действенный инструмент контроля за политбомондом, говорится в исследовании Центра политического консалтинга, передает УНН.

В анализе Центра, опубликованном сайтом Главком, эксперты проанализировали, насколько в среде народных депутатов распространена благотворительность.

“Если говорить о меценатстве, то после Революции Достоинства и особенно с началом войны на Востоке, для множества украинцев волонтерство и участие в благотворительности стали обычной практикой и нормой жизни. Многие политики могут про себя сказать то же самое”, — говорится в исследовании.

Согласно данным е-деклараций, больше всего на благотворительные цели в 2015 году потратил лидер депутатской группы “Возрождение” Виталий Хомутынник. Он задекларировал более 20 млн грн в качестве благотворительных взносов.

На втором месте находится член президентской фракции БПП Глеб Загорий. Народный депутат потратил на благотворительные цели более 9 млн грн. Его коллега по фракции Анатолий Корнацкий задекларировал 7 млн грн благотворительных расходов.

На четвертом месте рейтинга ТОП-10 депутатов-меценатов оказался представитель “Народного Фронта” Игорь Алексеев, потративший 3 млн грн на благотворительность. Чуть более 2 млн благотворительных гривен в своих декларациях указали внефракционный Юрий Деревянко, а также Александр Третьяков и Сергей Валентиров из БПП.

Замыкают рейтинг ТОП-10 депутаты “Народного Фронта” Игорь Котвицкий, Денис Дзензерский и Георгий Логвинский, каждый из которых отдал более 1 млн грн собственных средств на благотворительность.

“Учитывая пристальное внимание со стороны общества и СМИ, можно спрогнозировать, что в дальнейшем народные депутаты будут активнее жертвовать средства на общественные цели и отмечать это в своих ежегодных декларациях”, — считают эксперты.

Украинские Национальные Новости

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