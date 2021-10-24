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В ході рейдів в Пакистані, сили безпеки країни вбили 16 бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сили безпеки Пакистану заявляють, що вони вбили 16 бойовиків в ході окремих перестрілок під час рейдів проти екстремістів і сепаратистів в суботу, при цьому двоє солдатів були вбиті. Про це пише УНН з посиланням на Вaaghi TV.

В ході рейдів в Пакистані, сили безпеки країни вбили 16 бойовиків

Деталі

Один рейд був проведений в районі Мастунг провінції Белуджистан, йдеться в повідомленні провінційного департаменту по боротьбі з тероризмом. У заяві йдеться, що бойовики відкрили вогонь по поліції, в результаті чого сталася перестрілка, в результаті якої загинули дев'ять "терористів". В ході рейду також були виявлені дев'ять автоматів Калашникова, вибухівка і реактивні гранатомети.

Увечері сили безпеки заявили Пакистану, що вони вбили шістьох сепаратистів в ході чергового рейду в районі Харнай Белуджистану.

Раніше на північному заході, згідно із заявою військових, в ході перестрілки під час окремого рейду були вбиті двоє солдатів і бойовик. Цей рейд стався в п'ятницю в Міран-Шах, головному місті племінного округу Північний Вазиристан, що межує з Афганістаном. У заяві військових мовиться, що під час рейду було вилучено зброю та боєприпаси.

Раніше на тижні в тому ж районі в результаті вибуху бомби загинув поліцейський і було поранено 19 осіб. Відповідальність за вибух взял на себе пакистанські таліби.

Доповнення

Пакистан і Афганістан поділяють міжнародно визнаний кордон довжиною 2 400 кілометрів, відомий як лінія Дюрана, яка була проведена в 19 столітті, коли британці домінували в Південній Азії. Кабул ніколи не визнавав цього кордону.

До того, як таліби повернулися до влади в Афганістані, Пакистан і Афганістан часто звинувачували один одного в тому, що вони закривають очі на бойовиків, що діють на кордоні.

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