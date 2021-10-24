В ходе рейдов в Пакистане, силы безопасности страны убили 16 боевиков

Детали

Один рейд был проведен в районе Мастунг провинции Белуджистан, говорится в сообщении провинциального департамента по борьбе с терроризмом. В заявлении говорится, что боевики открыли огонь по полиции, в результате чего произошла перестрелка, в результате которой погибли девять "террористов". В ходе рейда также были обнаружены девять автоматов Калашникова, взрывчатка и реактивные гранатометы.

Вечером силы безопасности заявили Пакистана, что они убили шестерых сепаратистов в ходе очередного рейда в районе Харнай Белуджистана.

Ранее на северо-западе, согласно заявлению военных, в ходе перестрелки во время отдельного рейда были убиты двое солдат и боевик. Этот рейд произошел в пятницу в Миран-Шах, главном городе племенного округа Северный Вазиристан, что граничит с Афганистаном. В заявлении военных говорится, что во время рейда было изъято оружие и боеприпасы.

Ранее на неделе в том же районе в результате взрыва бомбы погиб полицейский и были ранены 19 человек. Ответственность за взрыв взяли на себя пакистанские талибы.

Дополнение

Пакистан и Афганистан разделяют международно признанную границу длиной 2 400 километров, известную как линия Дюрана, которая была проведена в 19 веке, когда британцы доминировали в Южной Азии. Кабул никогда не признавал этой границы.

До того, как талибы вернулись к власти в Афганистане, Пакистан и Афганистан часто обвиняли друг друга в том, что они закрывают глаза на боевиков, действующих на границе.