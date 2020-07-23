В Херсонській області не зафіксовано нових випадків COVID-19 - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено майже 900 досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 278 ПЛР-досліджень та 610 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано”, — написав він.
Зокрема, Гусєв повідомив про чотири одужання в області: одужала сім’я з м. Берислав, чоловік 34 роки, жінка 32 роки, діти 3 та 5 років.
“Тож наразі в області 218 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус”, — додав очільник ОДА.
З них:
— 198 людей побороли недуг;
— 17 — інфіковано на COVID-19;
— 3 — померли.
“Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 14 496 тест-систем”, резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 61 851 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 551 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.