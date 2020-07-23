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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 117196 просмотра

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В Херсонской области не зафиксировано новых случаев COVID-19 - ОГА

В Херсонской области не зафиксировано новых случаев COVID-19 - ОГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено почти 900 исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 278 ПЦР-исследований и 610 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано”, — написал он.

В частности, Гусев сообщил о четырех выздоровлениях в области: выздоровела семья из г. Берислав, мужчина 34 года, женщина 32 года, дети 3 и 5 лет.

“Поэтому сейчас в области 218 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, — добавил глава ОГА.

Из них:
— 198 человек победили недуг;
— 17 — инфицированы на COVID-19;
— 3 — умерли.

“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 14 496 тест-систем”, резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 61851 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1551 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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