В Херсоні в пожежі загинули двоє чоловіків

Про пожежу у приватному будинку рятувальників повідомила місцева мешканка, яка почула тріскіт і шум, після чого побачила, що горить сусідній будинок.

Коли рятувальники прибули на місце виклику, вогонь вже вибивався з-під покрівлі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили у помешканні тіла двох чоловіків. Загалом розповсюдження вогню вдалось локалізувати о 00:32, а ліквідувати о 02:50. Площа пожежі склала 80 кв.м.

На місці надзвичайної події працювало 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Попередньо з’ясовано, що власник помешкання 1982 р.н. був інвалідом без обох ніг. Останнім часом у нього проживав його товариш 1972 р. н. Чоловіки часто вживали спиртні напої, а також курили. Враховуючи ці обставини, можна припустити, що причиною пожежі стало куріння у нетверезому стані або ж необережне поводження з вогнем. Проте остаточна причина надзвичайної події ще встановлюється.