В Херсоне в пожаре погибли двое мужчин

О пожаре в частном доме спасателям сообщила местная жительница, которая услышала треск и шум, после чего увидела, что горит соседний дом.

Когда спасатели прибыли на место вызова, огонь уже выбивался из-под кровли. Во время тушения пожара пожарные обнаружили в доме тела двух мужчин. Распространение огня удалось локализовать в 00:32, а ликвидировать в 02:50. Площадь пожара составила 80 кв.м.

На месте чрезвычайного происшествия работали 3 единицы техники и 12 спасателей.

Предварительно установлено, что хозяин квартиры 1982 г.р. был инвалидом без обеих ног. В последнее время у него проживал его товарищ 1972 г.р. Мужчины часто употребляли спиртные напитки, а также курили. Учитывая эти обстоятельства, можно предположить, что причиной пожара стало курение в нетрезвом состоянии или неосторожное обращение с огнем. Однако окончательная причина чрезвычайного происшествия еще устанавливается.