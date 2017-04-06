В Херсоні скасували рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутках
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Херсоні депутати скасували рішення виконкому про здорожчання вартості проїзду в маршрутках до 5 грн. Депутати міської ради скасували рішення виконавчого комітету про встановлення тарифу на перевезення у розмірі 5 гривень, передає кореспондент УНН.
За це рішення депутати проголосували на черговій сесії.
Так, депутати міської ради проголосували за скасування рішення виконавчого комітету від 10.02.2017 № 42 “Про встановлення тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загальногокористування у м.Херсоні з перевезення одного пасажира”.
“За” проголосували 30 депутатів.
Наразі тариф лишається на рівні 3 гривень за проїзд.
Маршрутники Херсона у лютому влаштували триденну забастовку через затягування рішення щодо підняття тарифів на пасажирські перевезення з 3 до 5 грн.