В Херсоне отменили решение о повышении стоимости проезда в маршрутках
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Херсоне депутаты отменили решение исполкома о подорожании стоимости проезда в маршрутках до 5 грн. Депутаты городского совета отменили решение исполнительного комитета об установлении тарифа на перевозки в размере 5 гривен, передает корреспондент УНН.
За это решение депутаты проголосовали на очередной сессии.
Так, депутаты городского совета проголосовали за отмену решения исполнительного комитета от 10.02.2017 №42 "Об установлении тарифа на услуги пассажирского автомобильного транспорта на городских автобусных маршрутах общего пользования в Херсоне по перевозке одного пассажира".
"За" проголосовали 30 депутатов.
Сейчас тариф остается на уровне 3 гривен за проезд.
Маршрутчики области в феврале устроили трехдневную забастовку из-за затягивания решения о поднятии тарифов на пассажирские перевозки с 3 до 5 грн.