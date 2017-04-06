В Херсоне отменили решение о повышении стоимости проезда в маршрутках

За это решение депутаты проголосовали на очередной сессии.

Так, депутаты городского совета проголосовали за отмену решения исполнительного комитета от 10.02.2017 №42 "Об установлении тарифа на услуги пассажирского автомобильного транспорта на городских автобусных маршрутах общего пользования в Херсоне по перевозке одного пассажира".

"За" проголосовали 30 депутатов.

Сейчас тариф остается на уровне 3 гривен за проезд.

Маршрутчики области в феврале устроили трехдневную забастовку из-за затягивания решения о поднятии тарифов на пассажирские перевозки с 3 до 5 грн.