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В Херсоні п'яний чоловік напав на перехожу та декілька разів вдарив її ножем

В Херсоні п'яний чоловік напав на перехожу та декілька разів вдарив її ножем

Київ • УНН

 • 7340 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Херсоні, о 17.00, до 42-річної жінки на вулиці підійшов невідомий чоловік та попросив дати йому гроші, почувши відмову, він кілька разів вдарив її ножем у живіт. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП Херсонщини.

Жінку доставили до лікарні, стан її здоров’я задовільний.

Упродовж години поліцейські затримали зловмисника. У нього вилучили знаряддя злочину – ніж. Чоловіка доставили до відділення поліції. Зловмисником виявився 62-річний херсонець, раніше судимий. Він був у стані алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно.

Як повідомив керівник Дніпровського відділення поліції Денис Карімов, зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, призначено ряд експертиз, в тому числі і психіатричну. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років).

Як повідомляв УНН, на Херсонщині чоловік вбив друга під час застілля.

Українські Національні Новини

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