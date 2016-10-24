В Херсоне пьяный мужчина напал на прохожую и несколько раз ударил ее ножом

Женщину доставили в больницу, состояние ее здоровья удовлетворительное.

В течение часа полицейские задержали злоумышленника. У него изъяли орудие преступления - нож. Мужчину доставили в отделение полиции. Злоумышленником оказался 62-летний херсонец, ранее судимый. Он был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Как сообщил руководитель Днепровского отделения полиции Денис Каримов, злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, назначено ряд экспертиз, в том числе и психиатрическую. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» (карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет).

Как сообщал УНН, в Херсонской области мужчина убил друга во время застолья.