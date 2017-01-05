В Херсоні насмерть збили пішохода
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 5 січня. УНН. В Херсоні внаслідок ДТП загинув пішохід, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
Так, 4 січня близько 18:50 в районі буд. № 108 по вул. Університетській (ділянка дороги між пр-том Текстильників та вул.Миру) 25-річний водій автомобіля Mazda 626 темно-зеленого кольору здійснив наїзд на невстановленого чоловіка, який від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди. Сьогодні поліцейські встановили особу пішохода. Загиблим виявився 54-річний житель Херсона.
Зі слів водія, на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди, пішохід лежав на проїзній частині.
З метою встановлення всіх обставин пригоди Головне управління Національної поліції в Херсонській області звертається до можливих свідків та очевидців ДТП з проханням зателефонувати за номером