В Херсоне насмерть сбили пешехода
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 5 января. УНН. В Херсоне в результате ДТП погиб пешеход, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Так, 4 января около 18:50 в районе д. № 108 по ул. Университетской (участок дороги между пр-том Текстильщиков и ул.Мира) 25-летний водитель автомобиля Mazda 626 темно-зеленого цвета совершил наезд на неустановленного мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Сегодня полицейские установили личность пешехода. Погибшим оказался 54-летний житель Херсона.
По словам водителя, на момент совершения дорожно-транспортного происшествия, пешеход лежал на проезжей части.
С целью установления всех обстоятельств происшествия Главное управление Национальной полиции в Херсонской области обращается к возможным свидетелям и очевидцам ДТП с просьбой позвонить по телефону