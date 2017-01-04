В Херсоні 7 житлових будинків лишились без тепла через прориви тепломережі
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 січня. УНН. Через пориви тепломережі 7 житлових будинків у Херсоні залишились без опалення, передає УНН з посиланням на Управління громадських зв’язків Херсонської міської ради.
У зв’язку із проривами тепломережі з 3 січня без опалення у Херсоні залишились 7 житлових будинків.
У Дніпровському районі здійснюються роботи з ліквідації поривів тепломережі ПАТ ТЕЦ за такими адресами:
— вул.Університетська, 100;
— вул.Університетська, 102;
— вул.Чорноморська, 8;
— вул.Чорноморська, 8б;
— вул.Чорноморська, 10.
У центрі міста через порив тепломережі ПАТ “Херсонська ТЕЦ” залишились без опалення житлові будинки за адресами вул.Потьомкінська, 97 та вул. Гоголя, 11.
Ведуться ремонтні роботи.