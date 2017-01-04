В Херсоне 7 жилых домов остались без тепла из-за порывов теплосети
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за порывов теплосети 7 жилых домов в Херсоне остались без отопления, передает УНН со ссылкой на Управление общественных связей Херсонского городского совета.
В связи с прорывами теплосети с 3 января без отопления в Херсоне остались 7 жилых домов.
В Днепровском районе осуществляются работы по ликвидации порывов теплосети ПАО ТЭЦ по следующим адресам:
— ул.Университетская, 100;
— ул.Университетская, 102;
— ул.Черноморская, 8;
— ул.Черноморская, 8б;
— ул.Черноморская, 10.
В центре города из-за порыва теплосети ПАО “Херсонская ТЭЦ” остались без отопления жилые дома по адресам ул.Потемкинская, 97 и ул.Гоголя, 11.
Ведутся ремонтные работы.