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В Херсоне 7 жилых домов остались без тепла из-за порывов теплосети

В Херсоне 7 жилых домов остались без тепла из-за порывов теплосети

Киев • УНН

 • 7391 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за порывов теплосети 7 жилых домов в Херсоне остались без отопления, передает УНН со ссылкой на Управление общественных связей Херсонского городского совета.

В связи с прорывами теплосети с 3 января без отопления в Херсоне остались 7 жилых домов.

В Днепровском районе осуществляются работы по ликвидации порывов теплосети ПАО ТЭЦ по следующим адресам:

— ул.Университетская, 100;
— ул.Университетская, 102;
— ул.Черноморская, 8;
— ул.Черноморская, 8б;
— ул.Черноморская, 10.

В центре города из-за порыва теплосети ПАО “Херсонская ТЭЦ” остались без отопления жилые дома по адресам ул.Потемкинская, 97 и ул.Гоголя, 11.

Ведутся ремонтные работы.

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