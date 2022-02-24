В Харкові та Запоріжжі тимчасово припинили роботу аеропорти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В Харкові та Запоріжжі тимчасово припинили роботу аеропорти. Про це йдеться в повідомленні для льотного складу NOTAM, інформує УНН.
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Аеропорт у Запоріжжі припинив роботу ввечері, 23 лютого, з 22:33 годин. Судячи з розкладу рейсів на сайті аеропорту, це триватиме до 7.00 ранку 24 лютого.
Зазначимо, що з вчорашнього дня закрили аеропорти в Харкові та Дніпрі. Харківський аеропорт не працюватиме цієї ночі до 08:35 ранку 24 лютого, Дніпровський - до 7: 00 ранку.
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