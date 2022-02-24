В Харькове и Запорожье временно прекратили работу аэропорты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Харькове и Запорожье временно прекратили работу аэропорты. Об этом говорится в сообщении для летного состава NOTAM, информирует УНН.
Детали
Аэропорт в Запорожье прекратил работу вечером, 23 февраля, с 22:33 часов. Судя по расписанию рейсов на сайте аэропорта, это продлится до 7.00 Утра 24 февраля.
Отметим, что со вчерашнего дня закрыли аэропорты в Харькове и Днепре. Харьковский аэропорт не будет работать этой ночью до 08:35 утра 24 февраля, Днепровский - до 7:00 утра.
Напомним
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