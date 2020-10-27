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В Канаді від COVID-19 померло понад 10 тис. осіб

В Канаді від COVID-19 померло понад 10 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом в Канаді перевищила 10 тисяч осіб. Про це у вівторок повідомив телеканал CTV, передає УНН.

“Загальна кількість смертей перевищила 10 тисяч у вівторок вдень, коли провінція Альберта за останні 24 години оголосила про дві смерті, що пов’язані з коронавірусом. В результаті загальне число загиблих по країні, що на початку дня (вівторка) становило 9973 людини, досягла 10 001 людини”, — мовиться у повідомленні.

Так, за даними телеканалу, кількість тих, хто заразився в країні за весь час пандемії досягла 222 тис., при цьому 186 тис. громадян одужали.

Тим часом, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров’я Канади, мова поки йде про 9 973 летальні випадки через наслідки COVID-19.

Перший випадок зараження коронавірусом в Канаді був зафіксований 15 січня. З початку вересня в країні відзначається різке збільшення числа інфікованих. Зростання кількості інфікованих спостерігається в провінціях Альберта, Британська Колумбія, Квебек, Манітоба та Онтаріо, на які припадають понад 90% всіх випадків зараження вірусом. 23 вересня прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада вже зіткнулася з другою хвилею пандемії, яка може бути гірше, ніж перша.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: прем’єр Канади заявив, що вакцина проти COVID-19 — буде безкоштовною для населення

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