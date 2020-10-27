В Канаде от COVID-19 умерло более 10 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Количество умерших вследствие заражения коронавирусом в Канаде превысила 10 тысяч человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV, передает УНН.
“Общее количество смертей превысило 10 тысяч во вторник днем, когда провинция Альберта за последние 24 часа объявила о двух смертях, связанных с коронавирусом. В результате общее число погибших стране, которое в начале дня (вторник) составило 9973 человека, достигло 10 001 человека”, — говорится в сообщении.
Так, по данным телеканала, количество заразившихся в стране за все время пандемии достигла 222 тыс., при этом 186 тыс. граждан выздоровели.
Между тем, согласно официальным данным Министерства здравоохранения Канады, речь пока идет о 9973 летальных случаях из-за последствий COVID-19.
Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране отмечается резкое увеличение числа инфицированных. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Онтарио, на которые приходится более 90% всех случаев заражения вирусом. 23 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже, чем первая.
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