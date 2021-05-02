В Ізраїлі завершили опізнання жертв масової тисняви на релігійному заході
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Упізнання тіл 45 загиблих в ніч на п’ятницю в результаті тисняви під час релігійного свята Лаг ба-Омер на горі Мерон завершено. Про це повідомила в неділю пресслужба міністерства охорони здоров’я єврейської держави, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
“Впізнання 45 жертв катастрофи на горі Мерон завершено в Національному інституті судової медицини в Абу-Кабірі”, — йдеться в заяві. Серед загиблих — шість громадян США і двоє канадців, повідомляє газета The Jerusalem Post.
Доповнення
2 травня в Ізраїлі оголошено днем національної жалоби у зв’язку з трагедією на горі Мерон. “Приспущені державні прапори над громадськими будівлями, базами Армії оборони Ізраїлю і представництвами Ізраїлю за кордоном”, — повідомила канцелярія прем’єра єврейської держави.