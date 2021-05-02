В Ізраїлі завершили опізнання жертв масової тисняви на релігійному заході

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“Впізнання 45 жертв катастрофи на горі Мерон завершено в Національному інституті судової медицини в Абу-Кабірі”, — йдеться в заяві. Серед загиблих — шість громадян США і двоє канадців, повідомляє газета The Jerusalem Post.

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2 травня в Ізраїлі оголошено днем національної жалоби у зв’язку з трагедією на горі Мерон. “Приспущені державні прапори над громадськими будівлями, базами Армії оборони Ізраїлю і представництвами Ізраїлю за кордоном”, — повідомила канцелярія прем’єра єврейської держави.