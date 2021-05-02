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В Израиле завершили опознание жертв массовой давки на религиозном мероприятии

В Израиле завершили опознание жертв массовой давки на религиозном мероприятии

Киев  •  УНН

 • 17078 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Опознание тел 45 погибших в ночь на пятницу в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон завершено. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

“Опознание 45 жертв катастрофы на горе Мерон завершено в Национальном институте судебной медицины в Абу-Кабире”, — говорится в заявлении. Среди погибших — шесть граждан США и двое канадцев, сообщает газета The Jerusalem Post.

Дополнение

2 мая в Израиле объявлено днем национального траура в связи с трагедией на горе Мерон. “Приспущены государственные флаги над общественными зданиями, базами Армии обороны Израиля и представительствами Израиля за границей”, — сообщила канцелярия премьера еврейского государства.

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