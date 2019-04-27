В Ізраїлі ультраортодокси напали на військового

"Навіть у свято "твердошиї" єрусалимські ультраортодокси не добрішають у відношенні до військовослужбовців єврейської держави. Сьогодні солдат в повному екіпіруванні, який заїхав до родичів, що проживають у кварталі Меа-Шеарім, зазнав нападу іудейських фундаменталістів", - зазначено в статті.



Натовп ультраортодоксів стала його переслідувати, кидаючи каміння. Один з каменів ледь не потрапив в перехожого, який ніс дівчинку на руках. Той разом з дружиною став умовляти натовп розійтися, але подружжя нарвалися на відповідні образи з боку радикалів.



В кінцевому підсумку на місце події приїхав поліцейський патруль — натовп ненависників держави розігнали, а солдата проводили до місця. В інтернеті з'явилася відеозйомка цієї події.



Нагадаємо, що 17 квітня український уряд схвалив ратифікацію угоди про "зону вільної торгівлі" з Ізраїлем.