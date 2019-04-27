В Израиле ультраортодоксы напали на военного

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108654 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112674 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115350 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116133 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145277 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115721 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140494 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Израиле ультраортодоксы напали на военного

В Израиле ультраортодоксы напали на военного

Киев  •  УНН

 • 13255 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Иерусалиме ультраортодоксы напали на военнослужащего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на 9tv.

"Даже в праздник "двердошии" иерусалимские ультраортодоксы не добреют в отношении военнослужащих еврейского государства. Сегодня солдат в полной экипировке, который заехал к родственникам, проживающим в квартале Меа-Шеарим, подвергся нападению иудейских фундаменталистов", - говорится в статье.

Толпа ультраортодоксов стала его преследовать, бросая камни. Один из камней едва не попал в прохожего, который нес девочку на руках. Тот вместе с женой стал уговаривать толпу разойтись, но супруги нарвались на соответствующие обиды со стороны радикалов.

В конечном итоге на место происшествия приехал полицейский патруль - толпу ненавистников государства разогнали, а солдата проводили к месту. В интернете появилась видеосъемка этого события.

Напомним, что 17 апреля украинское правительство одобрило ратификацию соглашения о "зоне свободной торговли" с Израилем.

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