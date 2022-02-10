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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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The New York Times

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Шахед-136

В Ізраїлі розробили складне бомбосховище для квартир та будинків

В Ізраїлі розробили складне бомбосховище для квартир та будинків

Київ • УНН

 • 233960 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Компанія Micromax представила складне бомбосховище, яке можна встановити у власному помешканні та використовувати в разі бомбардування або обстрілу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Micromax.

Деталі 

Бомбосховище розкладається за кілька хвилин. Його можна розмістити у заглибленні стіни, і в складеному стані прикрити шторами. Для його створення компанія Micromax використала гідравлічні важелі, в механізмі роботи яких зможе легко розібратися будь-яка доросла людина.

Для розміщення конструкції в житловому приміщенні не потрібні спеціальні дозволи будь-яких інстанцій. 

Як зазначається, всередину може зайти до 15 людей. Завдяки стінкам з броньованої сталі, сховок здатний захистити власника від вибуху еквівалентного 155-міліметровому снаряду або обвалення конструкцій будинку. Бомбосховище має вбудовану фільтро-вентиляційну систему, яка створює всередині надлишковий тиск, запобігаючи попаданню всередину отруйних газів.

Також там можна сховатися в разі пожежі – спеціальне теплоізолююче покриття дозволяє без шкоди для здоров'я знаходиться в ньому до 30 хвилин при відкритому полум'ї.

Ціна бомбосховища 12 тисяч доларів. На обладнання звичайної захисної кімнати зазвичай йде від 26 тисяч.

Нагадаємо 

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