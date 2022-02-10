В Израиле разработали складное бомбоубежище для квартир и домов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Компания Micromax представила складное бомбоубежище, которое можно установить в собственном доме и использовать в случае бомбежки или обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Micromax.
Детали
Бомбоубежище раскладывается за несколько минут. Его можно разместить в заглублении стены, и в сложенном состоянии прикрыть шторами. Для его создания компания Micromax использовала гидравлические рычаги в механизме работы которых сможет легко разобраться любой взрослый человек.
Для размещения конструкции в жилом помещении не нужны специальные разрешения каких-либо инстанций.
Как отмечается, внутрь может зайти до 15 человек. Благодаря стенкам из бронированной стали, тайник способен защитить владельца от взрыва эквивалентного 155-миллиметровому снаряду или обрушение конструкций дома. Бомбоубежище имеет встроенную фильтро-вентиляционную систему, которая создает внутри избыточное давление, предотвращая попадание внутрь ядовитых газов.
Там же можно спрятаться в случае пожара - специальное теплоизолирующее покрытие позволяет без вреда для здоровья находится в нем до 30 минут при открытом пламени.
Цена бомбоубежища 12 тысяч долларов. На оборудование обычной защитной комнаты обычно уходит от 26 тысяч.
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