В Ізраїлі планують ввести смертну кару для терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ізраїльський уряд хоче ввести смертну кару для терористів. Відповідний законопроект погодили лідери шести партій, які входять до правлячої коаліції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Закон повинен бути дуже простим і дуже чітким: терорист, що вбиває невинних людей, повинен бути засуджений до смерті”, — йдеться в заяві партії міністра оборони країни Авігдора Лібермана за підсумками наради.
Зазначено, що для вступу в силу законодавча ініціатива повинна бути схвалена в чотирьох читаннях в ізраїльському парламенті.
Дата винесення на обговорення законопроекту не повідомляється.
Наразі в країні діє смертна кара за двома статтями: злочини проти людяності і держзрада.
Як повідомляв УНН, недавно президент США Дональд Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських.