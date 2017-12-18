В Ізраїлі планують ввести смертну кару для терористів

“Закон повинен бути дуже простим і дуже чітким: терорист, що вбиває невинних людей, повинен бути засуджений до смерті”, — йдеться в заяві партії міністра оборони країни Авігдора Лібермана за підсумками наради.

Зазначено, що для вступу в силу законодавча ініціатива повинна бути схвалена в чотирьох читаннях в ізраїльському парламенті.

Дата винесення на обговорення законопроекту не повідомляється.

Наразі в країні діє смертна кара за двома статтями: злочини проти людяності і держзрада.

Як повідомляв УНН, недавно президент США Дональд Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських.