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В Ізраїлі планують ввести смертну кару для терористів

В Ізраїлі планують ввести смертну кару для терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ізраїльський уряд хоче ввести смертну кару для терористів. Відповідний законопроект погодили лідери шести партій, які входять до правлячої коаліції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Закон повинен бути дуже простим і дуже чітким: терорист, що вбиває невинних людей, повинен бути засуджений до смерті”, — йдеться в заяві партії міністра оборони країни Авігдора Лібермана за підсумками наради.

Зазначено, що для вступу в силу законодавча ініціатива повинна бути схвалена в чотирьох читаннях в ізраїльському парламенті.

Дата винесення на обговорення законопроекту не повідомляється.

Наразі в країні діє смертна кара за двома статтями: злочини проти людяності і держзрада.

Як повідомляв УНН, недавно президент США Дональд Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських.

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