В Израиле планируют ввести смертную казнь для террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Израильское правительство хочет ввести смертную казнь для террористов. Соответствующий законопроект согласовали лидеры шести партий, входящих в правящую коалицию, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Закон должен быть очень простым и очень четким: террорист, который убивает невинных людей, должен быть приговорен к смерти”, — говорится в заявлении партии министра обороны страны Авигдора Либермана по итогам совещания.
Отмечено, что для вступления в силу законодательная инициатива должна быть одобрена в четырех чтениях в израильском парламенте.
Дата вынесения на обсуждение законопроекта не сообщается.
Сейчас в стране действует смертная казнь по двум статьям: преступление против человечности и госизмена.
Как сообщал УНН, недавно президент США Дональд Трамп призвал наказывать смертной казнью за убийство полицейских.