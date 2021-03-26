В Івано-Франківську з "червоної" зони вирішили послабити карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Івано-Франківську, що як і все Прикарпаття перебуває у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу, планується послабити деякі карантинні обмеження, зокрема щодо навчання у дитсадках і школах - з понеділка, 29 березня. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
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“Я бачу всі передумови пом’якшувати. Сьогодні має бути обласна комісія (ТЕБ та НС – ред.), не знаємо, 5, 6 чи 7 година – нас не повідомляють про комісію, але ми ухвалили таке внутрішнє рішення, що ми з понеділка (29 березня - ред.) будемо відкривати поетапно дитячі садочки і школи 1-4 клас”, - заявив Марцінків.
Деталі
З його слів, із цього питання міська влада буде радитись з батьківською громадськістю.
“Щодо бізнесу, очікуємо обласну комісію, можливо будуть пом’якшення у роботі, але розуміємо, що певні вимоги ще будуть дотримуватись, тому що ми наступного тижня у червоній зоні”, - додав він.
Доповнення
За даними МОЗ, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 26 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — один регіон: Херсонська область.
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- “помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
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- “червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.
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