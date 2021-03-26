В Івано-Франківську з "червоної" зони вирішили послабити карантин

Цитата:

“Я бачу всі передумови пом’якшувати. Сьогодні має бути обласна комісія (ТЕБ та НС – ред.), не знаємо, 5, 6 чи 7 година – нас не повідомляють про комісію, але ми ухвалили таке внутрішнє рішення, що ми з понеділка (29 березня - ред.) будемо відкривати поетапно дитячі садочки і школи 1-4 клас”, - заявив Марцінків.

Деталі

З його слів, із цього питання міська влада буде радитись з батьківською громадськістю.

“Щодо бізнесу, очікуємо обласну комісію, можливо будуть пом’якшення у роботі, але розуміємо, що певні вимоги ще будуть дотримуватись, тому що ми наступного тижня у червоній зоні”, - додав він.

Доповнення

За даними МОЗ, поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 26 березня, зважаючи на показники, виглядає так: