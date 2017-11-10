Вибухівки в аеропорту Івано-Франківська не виявили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. До поліції надійшло повідомлення про замінування міжнародного аеропорту “Івано-Франківськ”. Це УНН підтвердили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
На місці працювали правоохоронці, проходила евакуація.
“Виїхала оперативно-слідча група, кінологи. Информація не підтвердилась. Скільки людей евакуйовано не відомо”, — повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні спостерігається масове “мінування” аеропортів. В більшості випадків повідомляється про замінований автомобіль на території літовища. Івано-Франківськ вже восьме місто, в якому повідомили про небезпеку.