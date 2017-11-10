В аеропорту Ивано-Франковска взрывчатку не нашли

На месте работали правоохранители, проходила эвакуация.

“Выехала оперативно-следственная группа, кинологи. Информация не подтвердилась. Сколько человек эвакуированы не известно”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине наблюдается массовое “минировании” аэропортов. В большинстве случаев сообщается о заминированном автомобиле на территории аэродрома. Ивано-Франковск уже восьмой город, в котором сообщили об опасности.