В аеропорту Ивано-Франковска взрывчатку не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В полицию поступило сообщение о заминировании международного аэропорта “Ивано-Франковск”. Это УНН подтвердили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
На месте работали правоохранители, проходила эвакуация.
“Выехала оперативно-следственная группа, кинологи. Информация не подтвердилась. Сколько человек эвакуированы не известно”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине наблюдается массовое “минировании” аэропортов. В большинстве случаев сообщается о заминированном автомобиле на территории аэродрома. Ивано-Франковск уже восьмой город, в котором сообщили об опасности.