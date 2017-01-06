В Івано-Франківську патрульні виявили тіло жінки
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 6 січня. УНН. Тіло жінки без ознак життя виявили патрульні поліцейські поблизу пішохідного переходу, між міським парком Івано-Франківська та озером, передає УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.
Як повідомили правоохоронці, ввечері 5 січня в Івано-Франківську на вулиці Мазепи патруль поліції помітив лежачу жінку на тротуарі. При огляді вона не подавала ознак життя. Поліцейські взялися до реанімаційних заходів та викликали швидку допомогу. Однак врятувати жінку не вдалося.
Правоохоронці вже встановили особу загиблої, нею виявилася 55-річна мешканка Івано-Франківська. За попередніми даними, слідів насильницької смерті немає.