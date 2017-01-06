В Івано-Франківську патрульні виявили тіло жінки

Як повідомили правоохоронці, ввечері 5 січня в Івано-Франківську на вулиці Мазепи патруль поліції помітив лежачу жінку на тротуарі. При огляді вона не подавала ознак життя. Поліцейські взялися до реанімаційних заходів та викликали швидку допомогу. Однак врятувати жінку не вдалося.

Правоохоронці вже встановили особу загиблої, нею виявилася 55-річна мешканка Івано-Франківська. За попередніми даними, слідів насильницької смерті немає.