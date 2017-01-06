В Ивано-Франковске патрульные обнаружили тело женщины
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 6 января. УНН. Тело женщины без признаков жизни обнаружили патрульные полицейские вблизи пешеходного перехода, между городским парком Ивано-Франковска и озером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Ивано-Франковска.
Как сообщили правоохранители, вечером 5 января в Одессе на улице Мазепы патруль полиции заметил лежащую женщину на тротуаре. При осмотре она не подавала признаков жизни. Полицейские приступили к реанимационным мероприятиям и вызвали скорую помощь. Однако спасти женщину не удалось.
Правоохранители уже установили личность погибшей, ею оказалась 55-летняя жительница Ивано-Франковска. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.