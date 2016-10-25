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В Івано-Франківському суді допитали іноземців, яких звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої

В Івано-Франківському суді допитали іноземців, яких звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої

Київ • УНН

 • 8728 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні в Івано-Франківському міському суді продовжили розглядати кримінальну справу про зґвалтування студентами з Йорданії школярки з обласного центру Прикарпаття. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківського міського суду.

На сьогоднішньому закритому засіданні суд допитав не лише обвинувачених, але і судмедексперта, який складав протокол огляду потерпілої.

В разі, якщо іноземних студентів визнають винними у вчиненні злочину, за ст. 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє чоловіків вбили прибиральника в нічному закладі Одеси.

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