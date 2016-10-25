В Ивано-Франковском суде допросили иностранцев, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в Ивано-Франковском городском суде продолжили рассматривать уголовное дело об изнасиловании студентами из Иордании школьницы из областного центра Прикарпатья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского суда.
На сегодняшнем закрытом заседании суд допросил не только обвиняемых, но и судмедэксперта, который составлял протокол осмотра потерпевшей.
В случае, если иностранных студентов признают виновными в совершении преступления по ст. 155 Уголовного кодекса Украины (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости) им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Напомним, как сообщал УНН, двое мужчин убили уборщика в ночном заведении Одессы .