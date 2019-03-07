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В італійському парку Чінкве-Терре вирішили штрафувати за шльопанці

В італійському парку Чінкве-Терре вирішили штрафувати за шльопанці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У національному італійському парку Чінкве-Терре (регіон Лігурія) вирішили штрафувати туристів за носіння в’єтнамок. Про це пише The Local, передає УНН.

Як пояснив глава парку Патріціо Скарпелліні, туристи думають, що приїжджають на море, однак фактично вони ходять гірськими стежками. У зв’язку з цим мандрівники в невідповідному взутті часто отримують травми, їх доводиться евакуювати за допомогою вертольота.

За інформацією видання, штраф може скласти до 2,5 тисяч євро, його сума буде залежати від того, скільки зусиль витратять на туриста рятувальні служби. Крім того, поява штрафів пов’язана з тим, що в цьому році адміністрація парку очікує майже дворазове збільшення кількості туристів за рахунок відвідувачів з Китаю. У 2018 році регіон, де розташований парк, відвідали 2,5 млн осіб.

Чінкве-Терре знаходиться на березі Генуезької затоки і розтягується вздовж скелястого узбережжя. Він включає в себе декілька невеликих міст, всередині яких майже всюди заборонено автомобільний рух. На території парку знаходяться пам’ятники середньовіччя і римського часу. У 1997 році парк був включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як повідомляв УНН, ракета з РФ для космічних туристів буде працювати на спирті.

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