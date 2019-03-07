В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать за шлепанцы

Как пояснил глава парка Патрицио Скарпеллини, туристы думают, что приезжают на море, однако фактически они ходят по горным тропам. В связи с этим путешественники в неподходящей обуви часто получают травмы, их приходится эвакуировать с помощью вертолета.

По информации издания, штраф может составить до 2,5 тысяч евро, его сумма будет зависеть от того, сколько усилий потратят на туриста спасательные службы. Кроме того, появление штрафов связано с тем, что в этом году администрация парка ожидает почти двукратного увеличения количества туристов за счет посетителей из Китая. В 2018 году регион, где расположен парк, посетили 2,5 млн человек.

Чинкве-Терре находится на берегу Генуэзского залива и растягивается вдоль скалистого побережья. Он включает в себя несколько небольших городов, внутри которых почти везде запрещено автомобильное движение. На территории парка находятся памятники средневековья и римского времени. В 1997 году парк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал УНН, ракета с РФ для космических туристов будет работать на спирте.