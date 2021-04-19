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В Італії затримали 26 членів мафіозного угруповання "Каморра"

В Італії затримали 26 членів мафіозного угруповання "Каморра"

Київ • УНН

 • 20486 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Італійські правоохоронні органи затримали 26 осіб з мафіозного угруповання "Каморра", яке базується в Неаполі, а також конфіскували активи на суму понад 50 мільйонів євро в ході операції по всій Італії. Про це передає УНН з посиланнім на італійське інформагентство ansa.it.

Деталі

Повідомляється, що арешти були проведені в провінціях Неаполь, Салерно, Імперія, Козенца, Анкона і Реджо-Емілія.

За даними видання, італійська поліція повідомила, що головною метою операції були дві окремі групи "Каморра". Одна з них - це клан Фабброчіно, який історично присутній в Поджіомаріно, а інша група - ще одне велике мафіозна угруповання, яке очолював Розаріо Джуліано. Він знаходиться у в'язниці, однак керує своєю бандою через свою дівчину Терезу Капуто. Вона отримувала інструкції від Джуліано під час відвідин в'язниці та передала їх членам банди.

Крім того, поліція Італії повідомила, розслідування пролило світло на серію вимагань і залякуваннь з використанням вогнепальної зброї, а також на незаконний оборот наркотиків.

Зазначається, що більша частина наркотиків поставляється італійськім організованим злочинним угрупованням Ндрангета з Калабрії, яка контролює торгівлю кокаїном в Європі. Поліція повідомила, що наркотики доставлялися від постачальників Ндрангети в кавових фургонах і вантажівках.

Також відомо, що в ході обшуку в Поджомарино було виявлено 62 вибухові пристрої.

Нагадаємо

На початку квітня в Італії в аеропорту Палермо затримали Джузеппе Кальварузо, який вважається ватажком мафіозного угрупування, що діє в одному з районів адміністративного центру острова Сицилія.

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