В Италии задержали 26 членов мафиозной группировки "Каморра"

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Итальянские правоохранительные органы задержали 26 человек из мафиозной группировки "Каморра", которая базируется в Неаполе, а также конфисковали активы на сумму свыше 50 миллионов евро в ходе операции по всей Италии. Об этом передает УНН со ссылкой на итальянское информагентство ansa.it.