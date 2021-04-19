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В Италии задержали 26 членов мафиозной группировки "Каморра"

В Италии задержали 26 членов мафиозной группировки "Каморра"

Киев  •  УНН

 • 20480 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Итальянские правоохранительные органы задержали 26 человек из мафиозной группировки "Каморра", которая базируется в Неаполе, а также конфисковали активы на сумму свыше 50 миллионов евро в ходе операции по всей Италии. Об этом передает УНН со ссылкой на итальянское информагентство ansa.it.

Детали

Сообщается, что аресты были проведены в провинциях Неаполь, Салерно, Империя, Козенца, Анкона и Реджо-Эмилия.

По данным издания, итальянская полиция сообщила, что главной целью операции были две отдельные группы "Каморра". Одна из них - это клан Фабброчино, который исторически присутствует в Поджиомарино, а другая группа - еще одна большая мафиозная группировка, которую возглавлял Розарио Джулиано. Он находится в тюрьме, однако руководит своей бандой через свою девушку Терезу Капуто. Она получала инструкции от Джулиано во время посещения тюрьмы и передала их членам банды.

Кроме того, полиция Италии сообщила, что расследование пролило свет на серию вымогательств и запугивания с использованием огнестрельного оружия, а также на незаконный оборот наркотиков.

Отмечается, что большая часть наркотиков поставляется итальянской организованной преступной группировкой Ндрангета из Калабрии, которая контролирует торговлю кокаином в Европе. Полиция сообщила, что наркотики доставлялись от поставщиков Ндрангеты в кофейных фургонах и грузовиках.

Также известно, что в ходе обыска в Поджомарино было выявлено 62 взрывных устройства.

Напомним

В начале апреля в Италии в аэропорту Палермо задержали Джузеппе Кальварузо, который считается главарем мафиозной группировки, действующей в одном из районов административного центра острова Сицилия.

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