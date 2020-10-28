В Італії зафіксували антирекорд захворюванності COVID-19 за весь час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Італії протягом минулої доби зафіксували рекордний за весь час пандемії приріст інфікованих коронавірусом - майже 22 тисячі осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ANSA.
Так, за даними Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу було проведено 174 398 тестів на виявлення коронавірусу, з яких зареєстрували 21 994 нових випадків інфікування. За останню добу померла 221 людина.
Зазначається, що збільшилась кількість пацієнтів з коронавірусною інфекцію в реанімаціях. Так, за останню добу їх кількість збільшилась на 127 людей, загалом — 1411 осіб знаходяться в реанімації.
Влада Італії занепокоєна нехваткою кількості медпрацівників, навіть попри те, що лікарняних ліжок вистачає.
Нагадаємо, за минулий тиждень в світі виявили рекордну кількість заражених коронавірусом.