В Италии зафиксировали антирекорд заболеваемости COVID-19 за все время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Италии за прошедшие сутки зафиксировали рекордный за все время пандемии прирост инфицированных коронавирусом - почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
Так, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки было проведено 174 398 тестов на выявление коронавируса, из которых зарегистрировали 21 994 новых случаев инфицирования. За последние сутки умер 221 человек.
Отмечается, что увеличилось количество пациентов с коронавирусной инфекцию в реанимации. Так, за последние сутки их количество увеличилось на 127 человек, всего — 1411 человек находятся в реанимации.
Власти Италии обеспокоены нехваткой количества медработников, даже несмотря на то, что больничных коек хватает.
Напомним, за прошедшую неделю в мире обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом.