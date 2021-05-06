В Італії заарештували найманця, який воював на Донбасі на боці бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Італії заарештували 28-річного чоловіка, який воював на боці бойовиків на сході України. Затриманого підозрюють у незаконній воєнній діяльності та порушенні міжнародної Нью-Йоркської конвенції (1989 року) з протидії найманству, передає УНН.
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“... чоловік воював найманцем проросійських бойовиків в конфлікті на (сході) України. Молодий чоловік був завербований в Італії, з 2014 року воював на Донбасі і входив до злочинного угруповання, що діє в кількох державах. В даний час ROS розслідує діяльність організованої структури, що діє на території між Італією і Україною, яка вербує і фінансує найманців, призначених для інтеграції в ряди проросійських сепаратистських формувань в регіоні Донбасу”, — пише Dagospia.
Додамо
Як пише “Радіо Свобода”, розслідування з 2019 року проводилися у містах Мессіна та Лоді (північна область Ломбардія). “Івана із Мессіни”, як його називають, завербували на території Італії, і він став членом транснаціонального угруповання. З’ясувалося, що чоловік воював за грошову винагороду у лавах бойовиків на Донбасі, куди він переїхав 2016 року. Про свою мілітаристську діяльність розповідав у соцмережах друзям, і декотрі з них запитували його поради щодо шляхів відправки на війну.
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Сепаратисти повідомляли 2018 року про відкриття у місті Мессіні так званого “представництва “ЛНР”.