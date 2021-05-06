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В Италии арестовали наемника, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

В Италии арестовали наемника, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

Киев  •  УНН

 • 15386 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Италии арестовали 28-летнего мужчину, который воевал на стороне боевиков на востоке Украины. Задержанного подозревают в незаконной военной деятельности и нарушении международной Нью-Йоркской конвенции (1989 года) по противодействию наемничеству, передает УНН.

Цитата

"... мужчина воевал наемником пророссийских боевиков в конфликте на (востоке) Украины. Молодой человек был завербован в Италии, с 2014 года воевал на Донбассе и входил в преступную группировку, действующую в нескольких государствах. В настоящее время ROS расследует деятельность организованной структуры, действующей на территории между Италией и Украиной, которая вербует и финансирует наемников, предназначенных для интеграции в ряды пророссийских сепаратистских формирований в регионе Донбасса", - пишет Dagospia.

Добавим

Как пишет "Радио Свобода", расследование с 2019 года проводились в городах Мессина и Лоди (северная область Ломбардия). "Ивана с Мессины", как его называют, завербовали на территории Италии, и он стал членом транснациональной группировки. Выяснилось, что мужчина воевал за денежное вознаграждение в рядах боевиков на Донбассе, куда он переехал в 2016 году. О своей милитаристской деятельности рассказывал в соцсетях друзьям, и некоторые из них спрашивали его совета относительно путей отправки на войну.

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Сепаратисты сообщали 2018 году об открытии в городе Мессине так называемого "представительства "ЛНР".

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