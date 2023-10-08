В Італії вилучили активів на суму 98 млн євро у бізнесменів, які пов'язані з мафіозним кланом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Фінансова поліція Італії в п’ятницю вилучила активи на суму 98 мільйонів євро у двох бізнесменів. Їхня діяльність, ймовірно, пов’язана з місцевим сектором впливової мафіозної «сім’ї» Лаудані, які базується у другому місті Сицилії, Катанії. Про це пише ANSA, передає УНН.
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Вилучення відбулися в регіонах Сицилії, Лаціо, Ломбардії та Венето. Слідчі пов'язують підозрюваних з кланом Скалізі з Адрано, поблизу Катанії.
Загалом в операції брали участь 50 працівників фінансової поліції.
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