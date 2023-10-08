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29 березня, 17:57 • 210390 перегляди

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29 березня, 17:57 • 272392 перегляди

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В Італії вилучили активів на суму 98 млн євро у бізнесменів, які пов'язані з мафіозним кланом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Фінансова поліція Італії в п’ятницю вилучила активи на суму 98 мільйонів євро у двох бізнесменів. Їхня діяльність, ймовірно, пов’язана з місцевим сектором впливової мафіозної «сім’ї» Лаудані, які базується у другому місті Сицилії, Катанії. Про це пише ANSA, передає УНН.

Деталі 

Вилучення відбулися в регіонах Сицилії, Лаціо, Ломбардії та Венето. Слідчі пов'язують підозрюваних з кланом Скалізі з Адрано, поблизу Катанії.

Загалом в операції брали участь 50 працівників фінансової поліції.

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