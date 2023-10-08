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В Италии изъяли активов на сумму 98 млн евро у бизнесменов, которые связаны с мафиозным кланом

В Италии изъяли активов на сумму 98 млн евро у бизнесменов, которые связаны с мафиозным кланом

Киев • УНН

 • 388499 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Финансовая полиция Италии в пятницу изъяла активы на сумму 98 миллионов евро у двух бизнесменов. Их деятельность, вероятно, связана с местным сектором влиятельной мафиозной семьи Ладани, базирующейся во втором городе Сицилии, Катании. Об этом пишет ANSA, передает УНН.

Детали 

Изъятия произошли в регионах Сицилии, Лацио, Ломбардии и Венето. Следователи связывают подозреваемых с кланом Скализи из Адрано, недалеко от Катании.

Всего в операции участвовало 50 сотрудников Финансовой полиции.

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