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В Італії розпочалося четверте судове засідання щодо апеляції Віталія Марківа

В Італії розпочалося четверте судове засідання щодо апеляції Віталія Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Саме зараз в Італійському апеляційному суді відбувається засідання в справі гвардійця Віталія Марківа. Про це повідомляє УНН, з посиланням на пресслужбу МВС України.

“Захист Марківа готується до судового засідання, їхні аргументи переконливі, а докази беззаперечні. Це вже четверте слухання по апеляційній справі українського гвардійця”, — зазначили в відомстві.

Додамо, що підтримати Віталія на суді прийшла мама Оксана Максимчук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

“Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми представили суду, запевнять в тому, що наш солдат не винний. Я розраховую на те, що це засідання, яке сьогодні відбудеться, буде доленосним і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві”, — підкреслив Арсен Аваков.

Міністр також наголосив, що з боку Національної Федерації Італійської преси з’явилася заява про погрози з України адвокату сім’ї Роккеллі Алессандрі Баллеріні.

“Ці погрози з’явилися в переддень засідання суду, а звернення про них прозвучало публічно до всіх вищих органів італійського правосуддя, за винятком прокуратури, до якої б мала подати заяву потерпіла. Це лише ще одна складова гібридної атаки на Віталія та на справу, яка розглядається сьогодні у суді. Треба говорити по суті, Віталій не винен, він жертва гібридної війни Росії!”, — наголосив очільник МВС.

Варто зазначити, що до будівлі суду прийшла велика кількість українців, щоб підтримати Віталія Марківа.

Нагадаємо, 15 жовтня завершилось чергове засідання апеляційного суду у справі Марківа.

Українські Національні Новини

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