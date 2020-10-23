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В Италии началось четвёртое судебное заседание касательно апелляции Виталия Маркива

В Италии началось четвёртое судебное заседание касательно апелляции Виталия Маркива

Киев  •  УНН

 • 10442 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Именно сейчас в Итальянском апелляционном суде проходит заседание по делу гвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

“Защита Маркива готовится к судебному заседанию, их аргументы убедительны, а доказательства бесспорны. Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского гвардейца”, — отметили в ведомстве.

Добавим, что поддержать Виталия на суде пришла мама Оксана Максимчук и министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве”, — подчеркнул Арсен Аваков.

Министр также отметил, что со стороны Национальной Федерации Итальянской прессы появилось заявление об угрозах из Украины адвокату семьи Роккелли Алессандри Баллерини.

“Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично во все высшие органы итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается сегодня в суде. Надо говорить по существу, Виталий не виноват, он жертва гибридной войны России!”, — подчеркнул глава МВД.

Стоит отметить, что к зданию суда пришло большое количество украинцев, чтобы поддержать Виталия Маркива.

Напомним, 15 октября завершилось очередное заседание апелляционного суда по делу Маркива.

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