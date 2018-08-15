В Італії побоюються подальшого обвалу мосту в Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Італійські рятувальники не виключають, що інші частини автомобільного мосту, який напередодні обвалився в Генуї на півночі Італії, можуть впасти. Про це пише Rai News, передає УНН.
"Рятувальники кажуть про ризик того, що інші частини мосту можуть впасти, особливо в районі Віа Філлак, де один з мостових пілонів може нахилитися. "З цієї причини ми перемістили людей з усіх навколишніх будинків", - відзначили в службі.
Місцеве управління цивільного захисту, як повідомляється, передбачило евакуацію 11 будівель.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді в Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
Кількість загиблих у результаті обвалу автомобільного мосту в Генуї на півночі Італії досягла 39 осіб.
Двоє українців постраждали у результаті обвалу мосту в Генуї.