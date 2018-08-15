В Италии побаиваются дальнейшего обрушения моста в Генуе

Спасатели говорят о риске того, что другие части моста могут рухнуть, особенно в районе Виа Филлак, где один из мостовых пилонов может наклониться. "По этой причине мы переместили людей из всех окружающих зданий", - отметили в службе.

Местное управление гражданской защиты, как сообщается, предусмотрело эвакуацию 11 зданий.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии достигло 39 человек.

Двое украинцев пострадали в результате обрушения моста в Генуе.