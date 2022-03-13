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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4563 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Італії перекинувся автобус із українцями, одна жінка загинула

В Італії перекинувся автобус із українцями, одна жінка загинула

Київ • УНН

 • 132918 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Автобус, в якому знаходилися близько 50 українців, з'їхав з дороги та перекинувся в Італії в неділю, в результаті чого одна жінка загинула і ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомили в неділю пожежники та поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася на світанку на трасі між Чезеною і Ріміні, на північно-східному узбережжі країни.

Автобус, що прямував з України, прямував до міста Пескара, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Джерело в поліції повідомило, що пасажири автобуса  в основному жінки та діти, які втекли з країни після нападу Росії на Україну.

Додамо

За даними МВС Італії, станом на ранок 12 березня в Італію прибуло більше 34 тисяч біженців з України: 17 685 жінок, 3 040 чоловіків і 14 126 дітей.

Раніше

Як писав УНН, за даними Держприкордонслужби, за добу 12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів.

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