В Італії перекинувся автобус із українцями, одна жінка загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Автобус, в якому знаходилися близько 50 українців, з'їхав з дороги та перекинувся в Італії в неділю, в результаті чого одна жінка загинула і ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомили в неділю пожежники та поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася на світанку на трасі між Чезеною і Ріміні, на північно-східному узбережжі країни.
Автобус, що прямував з України, прямував до міста Пескара, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Джерело в поліції повідомило, що пасажири автобуса в основному жінки та діти, які втекли з країни після нападу Росії на Україну.
Додамо
За даними МВС Італії, станом на ранок 12 березня в Італію прибуло більше 34 тисяч біженців з України: 17 685 жінок, 3 040 чоловіків і 14 126 дітей.
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Як писав УНН, за даними Держприкордонслужби, за добу 12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів.