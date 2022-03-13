В Италии перевернулся автобус с украинцами, одна женщина погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Автобус, в котором находились около 50 украинцев, съехал с дороги и перевернулся в Италии в воскресенье, в результате чего одна женщина погибла и еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщили в воскресенье пожарные и полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на рассвете на трассе между Чезеной и Римини, на северо-восточном побережье страны.
Автобус, следовавший из Украины, направлялся в город Пескара, сообщили в министерстве внутренних дел.
Источник в полиции сообщил, что пассажиры автобуса составляли в основном женщины и дети, бежавшие из страны после нападения России на Украину.
Добавим
По данным МВД Италии, по состоянию на утро 12 марта в Италию прибыло более 34 тысяч беженцев из Украины: 17 685 женщин, 3 040 мужчин и 14 126 детей.
Ранее
Как писал УНН, по данным Госпогранслужбы, за сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли свыше 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.