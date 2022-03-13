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В Италии перевернулся автобус с украинцами, одна женщина погибла

В Италии перевернулся автобус с украинцами, одна женщина погибла

Киев • УНН

 • 132918 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Автобус, в котором находились около 50 украинцев, съехал с дороги и перевернулся в Италии в воскресенье, в результате чего одна женщина погибла и еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщили в воскресенье пожарные и полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на рассвете на трассе между Чезеной и Римини, на северо-восточном побережье страны.

Автобус, следовавший из Украины, направлялся в город Пескара, сообщили в министерстве внутренних дел.

Источник в полиции сообщил, что пассажиры автобуса составляли в основном женщины и дети, бежавшие из страны после нападения России на Украину.

Добавим

По данным МВД Италии, по состоянию на утро 12 марта в Италию прибыло более 34 тысяч беженцев из Украины: 17 685 женщин, 3 040 мужчин и 14 126 детей.

Ранее

Как писал УНН, по данным Госпогранслужбы, за сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли свыше 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

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