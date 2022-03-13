В Италии перевернулся автобус с украинцами, одна женщина погибла

Детали

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на рассвете на трассе между Чезеной и Римини, на северо-восточном побережье страны.

Автобус, следовавший из Украины, направлялся в город Пескара, сообщили в министерстве внутренних дел.

Источник в полиции сообщил, что пассажиры автобуса составляли в основном женщины и дети, бежавшие из страны после нападения России на Украину.

Добавим

По данным МВД Италии, по состоянию на утро 12 марта в Италию прибыло более 34 тысяч беженцев из Украины: 17 685 женщин, 3 040 мужчин и 14 126 детей.

Ранее

Как писал УНН, по данным Госпогранслужбы, за сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли свыше 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.